Ercag Evirgen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ercag Evirgen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ercag Evirgen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ercag Evirgen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ercag Evirgen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ercag Evirgen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ercag Evirgen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ercag Evirgen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ercag Evirgen 7 Eylül 1986 tarihinde Tekirdag şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Erçağ Evirgen şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ercag Evirgen Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ercag Evirgen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Büyükçekmece Tepecik Spor futbol takımında oynamaktadır. Büyükçekmece Tepecik Spor takımına 22 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Ercag Evirgen'nin Büyükçekmece Tepecik Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ercag Evirgen Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ercagevirgen9/

Ercag Evirgenboyu ve yaşı kaç

Ercag Evirgen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ercag Evirgen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Ercag Evirgen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ercag Evirgen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Çerkezköy Bld

28 Ağu 2008 yılında Lüleburgazspor

17 Temmuz 2009 yılında Karşıyaka

5 Eylül 2011 yılında Adana Demirspor

25 Temmuz 2014 yılında Denizlispor

17 Ağu 2015 yılında K. Erciyesspor

26 Ağu 2016 yılında Sakaryaspor

29 Ocak 2018 yılında BB Bodrumspor

24 Ağu 2018 yılında Ergene Velimeşe

24 Ekim 2019 yılında Kulüpsüz

4 Ocak 2020 yılında Silivrispor

22 Eylül 2020 yılında Tepecik Spor

Ercag Evirgen kimdir

Ercag Evirgen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ercag Evirgen şuan Büyükçekmece Tepecik Spor takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Cerkezköyspor (2000-2005)

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Ercag Evirgen nereli

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