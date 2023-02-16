Ahmet Can Ozer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmet Can Ozer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmet Can Ozer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmet Can Ozer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmet Can Ozer 13 Ekim 2002 tarihinde Artvin şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmet Can Ozer Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ahmet Can Ozer, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Büyükçekmece Tepecik Spor futbol takımında oynamaktadır. Büyükçekmece Tepecik Spor takımına 8 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Ahmet Can Ozer'nin Büyükçekmece Tepecik Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ahmet Can Ozer Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ahmetcan__16/

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Ahmet Can Ozer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmet Can Ozer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Ahmet Can Ozer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmet Can Ozer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Ocak 2020 yılında İstanbul U19

8 Eylül 2021 yılında Tepecik Spor

30 Haziran 2023 yılında İstanbul U19

Ahmet Can Ozer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmet Can Ozer şuan Büyükçekmece Tepecik Spor takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

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