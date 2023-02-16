Ahmet Can Ozer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmet Can Ozer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ahmet Can Ozer kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ahmet Can Ozer ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Ahmet Can Ozer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmet Can Ozer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmet Can Ozer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmet Can Ozer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmet Can Ozer 13 Ekim 2002 tarihinde Artvin şehrinde doğmuştur.  Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmet Can Ozer Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ahmet Can Ozer, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Büyükçekmece Tepecik Spor futbol takımında oynamaktadır. Büyükçekmece Tepecik Spor takımına 8 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Ahmet Can Ozer'nin Büyükçekmece Tepecik Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ahmet Can Ozer Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ahmetcan__16/

Ahmet Can Ozerboyu ve yaşı kaç

Ahmet Can Ozer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmet Can Ozer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Ahmet Can Ozer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmet Can Ozer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Ocak 2020 yılında İstanbul U19

8 Eylül 2021 yılında Tepecik Spor

30 Haziran 2023 yılında İstanbul U19

Ahmet Can Ozer kimdir

Ahmet Can Ozer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmet Can Ozer şuan Büyükçekmece Tepecik Spor takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ahmet Can Ozer nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Son Haberler
Cesinha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cesinha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Cesinha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cesinha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yusuf Aklan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yusuf Aklan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yusuf Aklan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yusuf Aklan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Willian Anicete kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Willian Anicete Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Willian Anicete kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Willian Anicete Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Abdulkerim Bostan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulkerim Bostan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Abdulkerim Bostan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulkerim Bostan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Türkiye Tek Yürek kampanyasına büyük ilgi! En yüksek bağış yapan kurumlar ve isimler belli oldu!
Türkiye Tek Yürek kampanyasına büyük ilgi! En yüksek bağış yapan kurumlar ve isimler belli oldu!
50 milyar TL bağış yaptığı söylenmişti! Çamoluk Otomotiv sahibi Hamit Duras konuştu: "Sıfırlar atılmadan önceki halini yanlışlıkla telaffuz ettim"
50 milyar TL bağış yaptığı söylenmişti! Çamoluk Otomotiv sahibi Hamit Duras konuştu: "Sıfırlar atılmadan önceki halini yanlışlıkla telaffuz ettim"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları