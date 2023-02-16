Ulas Simsek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ulas Simsek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ulas Simsek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ulas Simsek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ulas Simsek 28 Şubat 2002 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Ulaş Şimşek şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ulas Simsek Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KOKO DANIŞMANLIK yapmaktadır. Ulas Simsek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Büyükçekmece Tepecik Spor futbol takımında oynamaktadır. Büyükçekmece Tepecik Spor takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Ulas Simsek'nin Büyükçekmece Tepecik Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ulas Simsek Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/_ulassimsek/

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Ulas Simsek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ulas Simsek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Ulas Simsek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ulas Simsek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ağu 2020 yılında Sancaktepe FK

1 Eylül 2022 yılında Tepecik Spor

Ulas Simsek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ulas Simsek şuan Büyükçekmece Tepecik Spor takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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