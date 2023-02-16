İlker Gunay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlker Gunay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlker Gunay adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlker Gunay Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlker Gunay 18 Ekim 1991 tarihinde Rize şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da İlker Günay şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlker Gunay Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İlker Gunay, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Büyükçekmece Tepecik Spor futbol takımında oynamaktadır. Büyükçekmece Tepecik Spor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İlker Gunay'nin Büyükçekmece Tepecik Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İlker Gunay Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlker Gunay isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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İlker Gunay Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlker Gunay futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Temmuz 2011 yılında İnegölspor

27 Ağu 2012 yılında Erzurum BB

25 Ağu 2016 yılında Derince Spor

18 Ağu 2017 yılında Ağrı 1970 Spor

17 Ağu 2018 yılında Büyük Anadolu

16 Eylül 2019 yılında Manavgat Bld

9 Ağu 2020 yılında Talasgücü Bld

16 Eylül 2020 yılında Büyük Anadolu

9 Ağu 2022 yılında Bld Derince

12 Ocak 2023 yılında Tepecik Spor

İlker Gunay Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlker Gunay şuan Büyükçekmece Tepecik Spor takımında oynamakta ve 53 numaralı formayı giymektedir.

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