Selim Dedekoc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Selim Dedekoc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Selim Dedekoc adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Selim Dedekoc Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Selim Dedekoc 15 Mayıs 1997 tarihinde Ordu şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Selim Dedekoç şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Selim Dedekoc Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Catalkaya Managament yapmaktadır. Selim Dedekoc, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Büyükçekmece Tepecik Spor futbol takımında oynamaktadır. Büyükçekmece Tepecik Spor takımına 31 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Selim Dedekoc'nin Büyükçekmece Tepecik Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Selim Dedekoc Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/selimdedekoc3/

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http://www.facebook.com/altintepsi1

Selim Dedekoc Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Selim Dedekoc isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Selim Dedekoc Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Selim Dedekoc futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Ağu 2017 yılında Gölcükspor

17 Ocak 2020 yılında M.Yeşilyurt Bld

16 Eylül 2020 yılında Tepecik Spor

18 Ağu 2021 yılında M.Yeşilyurt Bld

31 Ağu 2022 yılında Tepecik Spor

Selim Dedekoc Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Selim Dedekoc şuan Büyükçekmece Tepecik Spor takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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