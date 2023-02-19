Cesar Quintero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cesar Quintero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cesar Quintero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cesar Quintero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cesar Quintero 9 Kasım 1988 tarihinde Medellín şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da César Alexander Quintero Jiménez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cesar Quintero Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fetama Sports Management yapmaktadır. Cesar Quintero, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Pasto futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Pasto takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Cesar Quintero'nin Deportivo Pasto ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cesar Quintero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cesar Quintero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cesar Quintero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cesar Quintero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Indep. Medellín

1 Şubat 2010 yılında Lombard Pápa

5 Şubat 2014 yılında Atl. Nacional

30 Haziran 2014 yılında Lombard Pápa

1 Ağu 2014 yılında Atlético Huila

31 Aralık 2014 yılında Lombard Pápa

1 Ocak 2015 yılında Once Caldas

1 Ocak 2017 yılında Deportes Tolima

1 Temmuz 2018 yılında A. Bucaramanga

1 Ocak 2020 yılında Deportivo Pasto

Cesar Quintero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cesar Quintero şuan Deportivo Pasto takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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