David Puclin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Puclin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Puclin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Puclin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Puclin 17 Haziran 1992 tarihinde Čakovec şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Puclin Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PFN yapmaktadır. David Puclin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Varazdin futbol takımında oynamaktadır. NK Varazdin takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. David Puclin'nin NK Varazdin ile sözleşmesi 5 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

David Puclin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/david.puclin/

David Puclin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Puclin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Puclin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Puclin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ağu 2011 yılında Medjimurje

7 Ağu 2012 yılında HNK Gorica

5 Ekim 2012 yılında Medjimurje

8 Ağu 2014 yılında HNK Sibenik

23 Temmuz 2015 yılında Saarbrücken

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

9 Eylül 2016 yılında NK Istra

19 Ocak 2018 yılında Slaven Belupo

13 Şubat 2020 yılında Vorskla Poltava

4 Nisan 2022 yılında ADO Den Haag

30 Haziran 2022 yılında Vorskla Poltava

1 Eylül 2022 yılında NK Varazdin

30 Haziran 2023 yılında Vorskla Poltava

David Puclin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Puclin şuan NK Varazdin takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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