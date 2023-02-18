Karlo Peric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karlo Peric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Karlo Peric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Karlo Peric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Karlo Peric 14 Şubat 2001 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Karlo Perić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Karlo Peric Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Niagara Sports Company yapmaktadır. Karlo Peric, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Varazdin futbol takımında oynamaktadır. NK Varazdin takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Karlo Peric'nin NK Varazdin ile sözleşmesi 15 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Karlo Peric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Karlo Peric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Karlo Peric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Karlo Peric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Ağu 2011 yılında Dragovoljac Jgd

1 Temmuz 2016 yılında Dragovoljac U17

1 Temmuz 2018 yılında Dragovoljac U19

1 Temmuz 2020 yılında Hrv Dragovoljac

6 Temmuz 2022 yılında NK Varazdin

Karlo Peric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Karlo Peric şuan NK Varazdin takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Karlo Peric Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hırvatistan U20 takımında 17 numaralı formasıyla 23 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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