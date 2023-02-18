Rafa Pereira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafa Pereira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rafa Pereira kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Rafa Pereira ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Rafa Pereira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafa Pereira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rafa Pereira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rafa Pereira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rafa Pereira 26 Mayıs 2001 tarihinde Coimbra şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Rafael Reis Pereira şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rafa Pereira Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Onsoccer yapmaktadır. Rafa Pereira, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Varazdin futbol takımında oynamaktadır. NK Varazdin takımına 8 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Rafa Pereira'nin NK Varazdin ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Rafa Pereiraboyu ve yaşı kaç

Rafa Pereira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rafa Pereira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Rafa Pereira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rafa Pereira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında FC Porto U15

1 Temmuz 2016 yılında Padroense A17

1 Temmuz 2017 yılında FC Porto U17

1 Temmuz 2018 yılında FC Porto U19

1 Temmuz 2020 yılında FC Porto B

7 Temmuz 2021 yılında Guimarães B

8 Şubat 2023 yılında NK Varazdin

Rafa Pereira kimdir

Rafa Pereira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rafa Pereira şuan NK Varazdin takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Oliveira do Bairro (2009-2010), FC Porto (2010-2014)

Rafa Pereira Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Portekiz A19 takımında 16 numaralı formasıyla 7 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U18 takımında 8 numaralı formasıyla 6 Aralık 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 2 gol atmıştır.

Portekiz U17 takımında 15 numaralı formasıyla 31 Ağu 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U16 takımında 6 numaralı formasıyla 1 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U15 takımında 6 numaralı formasıyla 7 Haziran 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Rafa Pereira nereli

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