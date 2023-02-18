İtsuki Urata kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İtsuki Urata Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İtsuki Urata kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İtsuki Urata ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İtsuki Urata kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İtsuki Urata Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İtsuki Urata adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İtsuki Urata Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İtsuki Urata 29 Ocak 1997 tarihinde Tokyo, Tokyo şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 浦田 樹 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İtsuki Urata Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JGS yapmaktadır. İtsuki Urata, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Varazdin futbol takımında oynamaktadır. NK Varazdin takımına 12 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. İtsuki Urata'nin NK Varazdin ile sözleşmesi 15 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İtsuki Urataboyu ve yaşı kaç

İtsuki Urata Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İtsuki Urata isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

İtsuki Urata Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İtsuki Urata futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2015 yılında JEF Utd. Chiba

22 Ocak 2016 yılında PSTC

8 Mayıs 2016 yılında JEF Utd. Chiba

14 Eylül 2016 yılında FC Ryukyu

31 Ocak 2017 yılında JEF Utd. Chiba

1 Şubat 2017 yılında Gir. Kitakyushu

31 Ocak 2018 yılında JEF Utd. Chiba

1 Şubat 2018 yılında Gir. Kitakyushu

1 Şubat 2019 yılında Kulüpsüz

12 Mart 2019 yılında Zorya Luhansk

23 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

12 Ağu 2020 yılında NK Varazdin

İtsuki Urata kimdir

İtsuki Urata Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İtsuki Urata şuan NK Varazdin takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

JEF United Chiba

İtsuki Urata Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Japonya A21 takımında 3 numaralı formasıyla 10 Ocak 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Japonya U18 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 1 gol atmıştır.

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İtsuki Urata nereli

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