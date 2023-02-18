Marko Stolnik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Stolnik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Stolnik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Stolnik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Stolnik 8 Temmuz 1996 tarihinde Varaždin şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Stolnik Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UT s.r.o yapmaktadır. Marko Stolnik, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Varazdin futbol takımında oynamaktadır. NK Varazdin takımına 30 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Marko Stolnik'nin NK Varazdin ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Marko Stolnik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Stolnik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marko Stolnik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Stolnik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında NK Varazdin U17

27 Temmuz 2012 yılında Din. Zagreb U17

1 Temmuz 2013 yılında Din. Zagreb U19

25 Ağu 2014 yılında NK Sesvete

30 Haziran 2015 yılında Din. Zagreb II

2 Eylül 2016 yılında NK Lokomotiva

15 Temmuz 2017 yılında Din. Zagreb II

30 Temmuz 2018 yılında NK Varazdin

25 Şubat 2022 yılında Auda

30 Haziran 2022 yılında NK Varazdin

Marko Stolnik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Stolnik şuan NK Varazdin takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Marko Stolnik Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

NK Varazdin (bis 2012), GNK Dinamo Zagreb (seit 2012)

Hırvatistan U20 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U19 takımında 14 numaralı formasıyla 10 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U18 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Hırvatistan U17 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 0 gol atmıştır.

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