Noa Vugrinec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noa Vugrinec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Noa Vugrinec adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Noa Vugrinec Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Noa Vugrinec 13 Ağu 2002 tarihinde Varaždin şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Noa Vugrinec Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Noa Vugrinec, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Varazdin futbol takımında oynamaktadır. NK Varazdin takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Noa Vugrinec'nin NK Varazdin ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Noa Vugrinec Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Noa Vugrinec isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Noa Vugrinec Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Noa Vugrinec futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında NK Varazdin U17

1 Temmuz 2019 yılında NK Varazdin U19

1 Temmuz 2021 yılında NK Varazdin

Noa Vugrinec Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Noa Vugrinec şuan NK Varazdin takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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