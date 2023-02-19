Debinson Mateus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Debinson Mateus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Debinson Mateus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Debinson Mateus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Debinson Mateus 28 Ekim 2000 tarihinde Barbosa şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Debinson Fernando Mateus Luengas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Debinson Mateus Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Debinson Mateus, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Once Caldas futbol takımında oynamaktadır. Once Caldas takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Debinson Mateus'nin Once Caldas ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Debinson Mateus Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Debinson Mateus isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Debinson Mateus Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Debinson Mateus futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Once Caldas

Debinson Mateus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Debinson Mateus şuan Once Caldas takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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