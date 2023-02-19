Juan Betancur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Betancur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Betancur adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Betancur Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Betancur 12 Ağu 2003 tarihinde Pereira şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Juan David Betancur Tasama şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Betancur Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sebastian Eduardo Olivieri yapmaktadır. Juan Betancur, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Once Caldas futbol takımında oynamaktadır. Once Caldas takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Juan Betancur'nin Once Caldas ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Betancur Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Betancur isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Betancur Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Betancur futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Once Caldas

Juan Betancur Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Betancur şuan Once Caldas takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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