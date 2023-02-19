Juan David Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan David Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan David Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan David Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan David Rodriguez 24 Eylül 1992 tarihinde Pereira şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Juan David Rodríguez Rico şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan David Rodriguez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elifootball_ yapmaktadır. Juan David Rodriguez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Once Caldas futbol takımında oynamaktadır. Once Caldas takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Juan David Rodriguez'nin Once Caldas ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan David Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan David Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Juan David Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan David Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Leones FC

1 Ocak 2017 yılında Cortuluá

1 Ocak 2018 yılında Atlético Huila

1 Temmuz 2018 yılında Once Caldas

4 Ocak 2021 yılında Junior FC

31 Aralık 2021 yılında Once Caldas

Juan David Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan David Rodriguez şuan Once Caldas takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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