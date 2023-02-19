Eder Chaux kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eder Chaux Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eder Chaux adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eder Chaux Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eder Chaux 20 Aralık 1991 tarihinde Ibagué şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Eder Aleixo Chaux Ospina şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eder Chaux Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini refut yapmaktadır. Eder Chaux, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Once Caldas futbol takımında oynamaktadır. Once Caldas takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Eder Chaux'nin Once Caldas ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Eder Chaux Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eder Chaux isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eder Chaux Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eder Chaux futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Boyacá Chicó

1 Temmuz 2016 yılında Alianza Petrol.

1 Ocak 2017 yılında Bilinmiyor

22 Ağu 2018 yılında Real Estelí FC

1 Ocak 2019 yılında Patriotas

1 Ocak 2020 yılında CD América

31 Aralık 2020 yılında Patriotas

5 Ocak 2021 yılında Junior FC

31 Aralık 2021 yılında Patriotas

1 Ocak 2022 yılında Once Caldas

31 Aralık 2023 yılında Patriotas

Eder Chaux Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eder Chaux şuan Once Caldas takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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