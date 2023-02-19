Luis Miranda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Miranda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Miranda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Miranda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Miranda 27 Ağu 1997 tarihinde Maicao şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Luis Fernando Miranda Molinarez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Miranda Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elifootball_ yapmaktadır. Luis Miranda, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Once Caldas futbol takımında oynamaktadır. Once Caldas takımına 17 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Luis Miranda'nin Once Caldas ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Luis Miranda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luis Miranda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luis Miranda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Miranda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Cúcuta Dep.

1 Ocak 2020 yılında Deportes Tolima

17 Ocak 2023 yılında Once Caldas

31 Aralık 2023 yılında Deportes Tolima

Luis Miranda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Miranda şuan Once Caldas takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Luis Miranda Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kolombiya U23 takımında 23 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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