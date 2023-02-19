Sherman Cardenas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sherman Cardenas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sherman Cardenas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sherman Cardenas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sherman Cardenas 7 Ağu 1989 tarihinde Bucaramanga şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Sherman Andrés Cárdenas Estupiñán şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sherman Cardenas Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Riosfutbol yapmaktadır. Sherman Cardenas, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Once Caldas futbol takımında oynamaktadır. Once Caldas takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sherman Cardenas'nin Once Caldas ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Sherman Cardenas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/shermancardenas/

Sherman Cardenas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sherman Cardenas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Sherman Cardenas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sherman Cardenas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2005 yılında A. Bucaramanga

1 Ocak 2009 yılında Millonarios

1 Ocak 2010 yılında CD La Equidad

1 Ocak 2011 yılında Junior FC

1 Ocak 2013 yılında Atl. Nacional

5 Şubat 2015 yılında Atlético-MG

29 Ocak 2016 yılında Atl. Nacional

15 Temmuz 2016 yılında EC Vitória

19 Temmuz 2017 yılında Atl. Nacional

25 Temmuz 2017 yılında LDU Quito

31 Aralık 2017 yılında Atl. Nacional

24 Ocak 2018 yılında A. Bucaramanga

1 Ocak 2020 yılında Junior FC

8 Ocak 2021 yılında Indep. Santa Fe

7 Temmuz 2021 yılında A. Bucaramanga

1 Ocak 2023 yılında Once Caldas

Sherman Cardenas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sherman Cardenas şuan Once Caldas takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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