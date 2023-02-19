Johan Beltran kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Johan Beltran Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Johan Beltran adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Johan Beltran Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Johan Beltran 18 Ekim 1999 tarihinde Manizales şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Johan Esteban Beltrán Montano şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Johan Beltran Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Johan Beltran, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Once Caldas futbol takımında oynamaktadır. Once Caldas takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Johan Beltran'nin Once Caldas ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Johan Beltran Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Johan Beltran isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Johan Beltran Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Johan Beltran futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Temmuz 2019 yılında Jihlava

30 Haziran 2020 yılında Onca Caldas U20

1 Ocak 2023 yılında Once Caldas

Johan Beltran Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Johan Beltran şuan Once Caldas takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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