Alejandro Artunduaga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alejandro Artunduaga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alejandro Artunduaga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alejandro Artunduaga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alejandro Artunduaga 9 Eylül 1997 tarihinde Pitalito şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Alejandro Artunduaga Meneses şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alejandro Artunduaga Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alejandro Artunduaga, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Once Caldas futbol takımında oynamaktadır. Once Caldas takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alejandro Artunduaga'nin Once Caldas ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alejandro Artunduaga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alejandro Artunduaga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alejandro Artunduaga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alejandro Artunduaga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Atlético Huila

1 Ocak 2019 yılında Pereira

1 Ocak 2021 yılında Rionegro Águila

5 Temmuz 2022 yılında Once Caldas

Alejandro Artunduaga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alejandro Artunduaga şuan Once Caldas takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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