Jorge Cardona kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorge Cardona Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jorge Cardona adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jorge Cardona Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jorge Cardona 23 Şubat 1999 tarihinde Manizales şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jorge Luis Cardona Gutiérrez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jorge Cardona Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jorge Cardona, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Once Caldas futbol takımında oynamaktadır. Once Caldas takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Jorge Cardona'nin Once Caldas ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Jorge Cardona Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jorge Cardona isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jorge Cardona Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jorge Cardona futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Once Caldas

Jorge Cardona Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jorge Cardona şuan Once Caldas takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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