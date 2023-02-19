Guillermo Celis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guillermo Celis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guillermo Celis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guillermo Celis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guillermo Celis 8 Mayıs 1993 tarihinde Sincelejo şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Guillermo León Celis Montiel şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guillermo Celis Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ONE THOUSAND yapmaktadır. Guillermo Celis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Once Caldas futbol takımında oynamaktadır. Once Caldas takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Guillermo Celis'nin Once Caldas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Guillermo Celis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Guillermo Celis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Guillermo Celis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guillermo Celis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2013 yılında Junior FC

2 Temmuz 2016 yılında Benfica

31 Ocak 2017 yılında Vit. Guimarães

30 Haziran 2017 yılında Benfica

18 Temmuz 2017 yılında Vit. Guimarães

23 Ocak 2019 yılında CA Colón

30 Haziran 2020 yılında Vit. Guimarães

27 Ağu 2020 yılında Deportes Tolima

5 Nisan 2022 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2022 yılında Once Caldas

Guillermo Celis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guillermo Celis şuan Once Caldas takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Guillermo Celis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kolombiya takımında 16 numaralı formasıyla 24 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Kolombiya U23 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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