Fainer Torijano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fainer Torijano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fainer Torijano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fainer Torijano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fainer Torijano 31 Ağu 1988 tarihinde Santiago de Cali şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Fáiner Torijano Cano şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fainer Torijano Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Riosfutbol yapmaktadır. Fainer Torijano, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Once Caldas futbol takımında oynamaktadır. Once Caldas takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Fainer Torijano'nin Once Caldas ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Fainer Torijano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fainer Torijano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Fainer Torijano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fainer Torijano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Quindío

1 Ocak 2013 yılında Deportivo Cali

1 Ocak 2015 yılında Deportes Tolima

1 Ocak 2019 yılında Indep. Santa Fe

1 Ocak 2022 yılında Once Caldas

Fainer Torijano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fainer Torijano şuan Once Caldas takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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