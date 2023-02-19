Leonardo Pico kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leonardo Pico Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leonardo Pico adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leonardo Pico Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leonardo Pico 4 Ekim 1991 tarihinde El Cocuy şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Rubén Leonardo Pico Carvajal şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leonardo Pico Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Riosfutbol yapmaktadır. Leonardo Pico, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Once Caldas futbol takımında oynamaktadır. Once Caldas takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Leonardo Pico'nin Once Caldas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Leonardo Pico Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/leopico23

Leonardo Pico Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leonardo Pico isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Leonardo Pico Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leonardo Pico futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Patriotas

1 Temmuz 2016 yılında Indep. Santa Fe

2 Ocak 2017 yılında Junior FC

1 Ocak 2021 yılında Indep. Santa Fe

1 Temmuz 2022 yılında Once Caldas

Leonardo Pico Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leonardo Pico şuan Once Caldas takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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