Luis Perez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Perez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Perez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Perez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Perez 28 Mayıs 1996 tarihinde Florida şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Luis Felipe Pérez Valencia şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Perez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luis Perez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Once Caldas futbol takımında oynamaktadır. Once Caldas takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Luis Perez'nin Once Caldas ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luis Perez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luis Perez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Luis Perez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Perez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Bogotá FC

1 Ocak 2021 yılında Deportivo Pasto

30 Haziran 2021 yılında Bogotá FC

12 Şubat 2022 yılında Patriotas

19 Ocak 2023 yılında Once Caldas

Luis Perez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Perez şuan Once Caldas takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.