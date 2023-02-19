Marlon Piedrahita kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marlon Piedrahita Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marlon Piedrahita adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marlon Piedrahita Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marlon Piedrahita 13 Haziran 1985 tarihinde Medellín şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Marlon Javier Piedrahita Londoño şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marlon Piedrahita Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marlon Piedrahita, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Once Caldas futbol takımında oynamaktadır. Once Caldas takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Marlon Piedrahita'nin Once Caldas ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Marlon Piedrahita Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marlon Piedrahita isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Marlon Piedrahita Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marlon Piedrahita futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Atl. Nacional

1 Ocak 2009 yılında Envigado

30 Haziran 2009 yılında Atl. Nacional

1 Ocak 2011 yılında Deportes Tolima

1 Ocak 2012 yılında Itagüí Ditaires

1 Ocak 2013 yılında Deportivo Pasto

1 Ocak 2014 yılında Once Caldas

1 Ocak 2016 yılında Indep. Medellín

1 Temmuz 2017 yılında Junior FC

1 Ocak 2022 yılında Once Caldas

Marlon Piedrahita Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marlon Piedrahita şuan Once Caldas takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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