Dayro Moreno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dayro Moreno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dayro Moreno kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dayro Moreno ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dayro Moreno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dayro Moreno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dayro Moreno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dayro Moreno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dayro Moreno 16 Eylül 1985 tarihinde Chicoral şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Dayro Mauricio Moreno Galindo şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dayro Moreno Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Dayro Moreno, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Once Caldas futbol takımında oynamaktadır. Once Caldas takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dayro Moreno'nin Once Caldas ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Dayro Moreno Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/dayrogol17

Dayro Morenoboyu ve yaşı kaç

Dayro Moreno Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dayro Moreno isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.40 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Dayro Moreno Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dayro Moreno futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2002 yılında Once Caldas

1 Temmuz 2006 yılında Atlético-PR

1 Temmuz 2007 yılında Once Caldas

1 Ocak 2008 yılında Steaua Bucarest

1 Ocak 2010 yılında Once Caldas

1 Temmuz 2011 yılında Club Tijuana

1 Ocak 2012 yılında Once Caldas

30 Haziran 2012 yılında Club Tijuana

31 Temmuz 2012 yılında Junior FC

30 Haziran 2013 yılında Club Tijuana

16 Temmuz 2013 yılında Millonarios

30 Haziran 2014 yılında Club Tijuana

11 Ocak 2017 yılında Atl. Nacional

30 Haziran 2017 yılında Club Tijuana

1 Temmuz 2017 yılında Atl. Nacional

16 Ekim 2018 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2019 yılında CA Talleres

14 Eylül 2020 yılında Once Caldas

31 Ocak 2021 yılında Oriente P.

31 Ocak 2022 yılında A. Bucaramanga

1 Ocak 2023 yılında Once Caldas

Dayro Moreno kimdir

Dayro Moreno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dayro Moreno şuan Once Caldas takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Dayro Moreno Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kolombiya takımında 17 numaralı formasıyla 1 Mart 2006 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 31 maçta 3 gol atmıştır.

Kolombiya U20 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 16 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Dayro Moreno nereli

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