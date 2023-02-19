Santiago Jimenez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Jimenez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Santiago Jimenez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Santiago Jimenez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Santiago Jimenez 23 Mart 1998 tarihinde San Antonio de Prado şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Santiago Jiménez Mejía şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Santiago Jimenez Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini South.american.players yapmaktadır. Santiago Jimenez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Once Caldas futbol takımında oynamaktadır. Once Caldas takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Santiago Jimenez'nin Once Caldas ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Santiago Jimenez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Santiago Jimenez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Santiago Jimenez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Santiago Jimenez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Envigado

1 Ocak 2023 yılında Once Caldas

Santiago Jimenez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Santiago Jimenez şuan Once Caldas takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Santiago Jimenez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kolombiya U17 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.