Dannovi Quinonez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dannovi Quinonez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dannovi Quinonez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dannovi Quinonez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dannovi Quinonez 5 Ocak 2001 tarihinde Tumaco şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Dannovi Quiñones Quiñones şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dannovi Quinonez Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dannovi Quinonez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Once Caldas futbol takımında oynamaktadır. Once Caldas takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Dannovi Quinonez'nin Once Caldas ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Dannovi Quinonez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dannovi Quinonez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dannovi Quinonez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dannovi Quinonez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Once Caldas

Dannovi Quinonez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dannovi Quinonez şuan Once Caldas takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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