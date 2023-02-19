Santiago Munoz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Munoz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Santiago Munoz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Santiago Munoz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Santiago Munoz 6 Ağu 1999 tarihinde Bogotá şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Santiago Muñoz Gómez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Santiago Munoz Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Santiago Munoz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Once Caldas futbol takımında oynamaktadır. Once Caldas takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Santiago Munoz'nin Once Caldas ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Santiago Munoz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Santiago Munoz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Santiago Munoz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Santiago Munoz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Eylül 2020 yılında Envigado

18 Ocak 2023 yılında Once Caldas

Santiago Munoz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Santiago Munoz şuan Once Caldas takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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