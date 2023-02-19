Santiago Mera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Mera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Santiago Mera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Santiago Mera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Santiago Mera 19 Temmuz 2001 tarihinde Puerto Tejada şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Santiago Mera Orejuela şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Santiago Mera Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Santiago Mera, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Once Caldas futbol takımında oynamaktadır. Once Caldas takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Santiago Mera'nin Once Caldas ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Santiago Mera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Santiago Mera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Santiago Mera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Santiago Mera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Once Caldas

Santiago Mera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Santiago Mera şuan Once Caldas takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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