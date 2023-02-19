Santiago Cubides kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Cubides Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Santiago Cubides adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Santiago Cubides Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Santiago Cubides 8 Eylül 2000 tarihinde Villavicencio şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Santiago Antonio Cubides Guevara şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Santiago Cubides Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Go Pro Sport Management yapmaktadır. Santiago Cubides, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Once Caldas futbol takımında oynamaktadır. Once Caldas takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Santiago Cubides'nin Once Caldas ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Santiago Cubides Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Santiago Cubides isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Santiago Cubides Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Santiago Cubides futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Once Caldas

Santiago Cubides Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Santiago Cubides şuan Once Caldas takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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