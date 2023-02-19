Alejandro Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alejandro Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alejandro Garcia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alejandro Garcia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alejandro Garcia 28 Şubat 2001 tarihinde Manizales şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Alejandro García Castillo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alejandro Garcia Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Top Talent yapmaktadır. Alejandro Garcia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Once Caldas futbol takımında oynamaktadır. Once Caldas takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Alejandro Garcia'nin Once Caldas ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alejandro Garcia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alejandro Garcia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alejandro Garcia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alejandro Garcia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Once Caldas

Alejandro Garcia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alejandro Garcia şuan Once Caldas takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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