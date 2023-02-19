Yeiler Valencia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yeiler Valencia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yeiler Valencia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yeiler Valencia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yeiler Valencia 28 Mayıs 2004 tarihinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Yeiler Stith Valencia Banguero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yeiler Valencia Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yeiler Valencia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Once Caldas futbol takımında oynamaktadır. Once Caldas takımına - tarihinde katılmıştır. Yeiler Valencia'nin Once Caldas ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yeiler Valencia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yeiler Valencia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Yeiler Valencia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yeiler Valencia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yeiler Valencia şuan Once Caldas takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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