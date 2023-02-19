Jorge Mendez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorge Mendez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jorge Mendez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jorge Mendez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jorge Mendez 6 Nisan 2001 tarihinde Panama City şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Panama,El Salvador uyrukludur.Gerçek adı da Jorge Antonio Méndez Castillo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jorge Mendez Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Go Pro Sport Management yapmaktadır. Jorge Mendez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Once Caldas futbol takımında oynamaktadır. Once Caldas takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jorge Mendez'nin Once Caldas ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jorge Mendez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jorge Mendez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jorge Mendez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jorge Mendez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Eylül 2019 yılında Dunajska U19

17 Temmuz 2020 yılında Universitario

18 Temmuz 2020 yılında Dunajska Streda

27 Ocak 2021 yılında Universitario

9 Ocak 2022 yılında Plaza Amador

5 Temmuz 2022 yılında Once Caldas

Jorge Mendez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jorge Mendez şuan Once Caldas takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Jorge Mendez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Panama takımında 8 numaralı formasıyla 16 Ocak 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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