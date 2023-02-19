John Deiby Araujo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 John Deiby Araujo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak John Deiby Araujo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

John Deiby Araujo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

John Deiby Araujo 18 Temmuz 2002 tarihinde Tumaco şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da John Deiby Araujo Sevillano şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

John Deiby Araujo Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Riosfutbol yapmaktadır. John Deiby Araujo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Once Caldas futbol takımında oynamaktadır. Once Caldas takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. John Deiby Araujo'nin Once Caldas ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

John Deiby Araujo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

John Deiby Araujo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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John Deiby Araujo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

John Deiby Araujo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Once Caldas

John Deiby Araujo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

John Deiby Araujo şuan Once Caldas takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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