Jaider Riquett kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jaider Riquett Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jaider Riquett adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jaider Riquett Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jaider Riquett 10 Mayıs 1990 tarihinde Riohacha şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jáider Alfonso Riquett Molina şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jaider Riquett Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jaider Riquett, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Once Caldas futbol takımında oynamaktadır. Once Caldas takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jaider Riquett'nin Once Caldas ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jaider Riquett Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jaider Riquett isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jaider Riquett Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jaider Riquett futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında CD La Equidad

1 Temmuz 2019 yılında Quindío

14 Temmuz 2021 yılında Alianza Petrol.

1 Temmuz 2022 yılında Once Caldas

Jaider Riquett Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jaider Riquett şuan Once Caldas takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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