Nahuel Gallardo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nahuel Gallardo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nahuel Gallardo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nahuel Gallardo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nahuel Gallardo 9 Mayıs 1998 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Nahuel Ezequiel Gallardo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nahuel Gallardo Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nahuel Gallardo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Once Caldas futbol takımında oynamaktadır. Once Caldas takımına 11 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nahuel Gallardo'nin Once Caldas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nahuel Gallardo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nahugallardo/

Nahuel Gallardo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nahuel Gallardo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Nahuel Gallardo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nahuel Gallardo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında River Plate II

1 Temmuz 2019 yılında River Plate

31 Ocak 2020 yılında Defensa

30 Haziran 2021 yılında River Plate

15 Temmuz 2021 yılında CA Colón

30 Haziran 2022 yılında River Plate

11 Temmuz 2022 yılında Once Caldas

30 Haziran 2023 yılında River Plate

Nahuel Gallardo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nahuel Gallardo şuan Once Caldas takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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