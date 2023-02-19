David Lemos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Lemos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Lemos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Lemos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Lemos 5 Mayıs 1995 tarihinde Orito şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da David Fernando Lemos Cortés şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Lemos Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JGS yapmaktadır. David Lemos, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Once Caldas futbol takımında oynamaktadır. Once Caldas takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. David Lemos'nin Once Caldas ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

David Lemos Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/davidlemos.8/

David Lemos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Lemos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Lemos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Lemos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Once Caldas

1 Temmuz 2021 yılında CD América

31 Aralık 2022 yılında Once Caldas

David Lemos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Lemos şuan Once Caldas takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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