Jhon Fredy Pajoy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jhon Fredy Pajoy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jhon Fredy Pajoy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jhon Fredy Pajoy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jhon Fredy Pajoy 10 Kasım 1988 tarihinde Santiago de Cali şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jhon Fredy Pajoy Ortiz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jhon Fredy Pajoy Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MASPILO yapmaktadır. Jhon Fredy Pajoy, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Once Caldas futbol takımında oynamaktadır. Once Caldas takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jhon Fredy Pajoy'nin Once Caldas ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jhon Fredy Pajoy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jhon Fredy Pajoy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jhon Fredy Pajoy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jhon Fredy Pajoy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Boyacá Chicó

1 Temmuz 2009 yılında Patriotas

1 Ocak 2011 yılında Once Caldas

1 Temmuz 2012 yılında Atl. Nacional

1 Ocak 2014 yılında Pachuca

1 Temmuz 2014 yılında Puebla FC

30 Haziran 2015 yılında Pachuca

10 Ağu 2015 yılında Indep. Medellín

31 Aralık 2015 yılında Pachuca

4 Ocak 2016 yılında CA Talleres

23 Mart 2016 yılında Pachuca

1 Temmuz 2016 yılında Deportivo Cali

31 Aralık 2016 yılında Pachuca

1 Ocak 2017 yılında A. Bucaramanga

30 Haziran 2017 yılında Pachuca

1 Temmuz 2017 yılında Indep. Santa Fe

30 Haziran 2018 yılında Pachuca

1 Temmuz 2018 yılında Al-Hazem

1 Ağu 2019 yılında San Martín (SJ)

1 Ocak 2020 yılında Deportivo Pasto

1 Ocak 2021 yılında Junior FC

1 Ocak 2023 yılında Once Caldas

Jhon Fredy Pajoy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jhon Fredy Pajoy şuan Once Caldas takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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