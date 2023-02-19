Andres Correa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andres Correa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andres Correa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andres Correa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andres Correa 2 Temmuz 1984 tarihinde Itagüí şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Andrés Felipe Correa Osorio şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andres Correa Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elifootball_ yapmaktadır. Andres Correa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Once Caldas futbol takımında oynamaktadır. Once Caldas takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Andres Correa'nin Once Caldas ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Andres Correa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andres Correa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andres Correa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andres Correa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Temmuz 2013 yılında Junior FC

1 Ocak 2018 yılında Atlético Huila

1 Temmuz 2018 yılında Once Caldas

4 Ocak 2021 yılında A. Bucaramanga

1 Ocak 2022 yılında Pereira

1 Ocak 2023 yılında Once Caldas

Andres Correa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andres Correa şuan Once Caldas takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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