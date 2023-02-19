Gerardo Ortiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gerardo Ortiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gerardo Ortiz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gerardo Ortiz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gerardo Ortiz 25 Mart 1989 tarihinde Encarnación şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Gerardo Amílcar Ortiz Zarza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gerardo Ortiz Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fetama Sports Management yapmaktadır. Gerardo Ortiz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Once Caldas futbol takımında oynamaktadır. Once Caldas takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Gerardo Ortiz'nin Once Caldas ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Gerardo Ortiz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gerardo Ortiz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gerardo Ortiz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gerardo Ortiz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Rubio Ñú

1 Aralık 2012 yılında Sol de América

1 Ocak 2019 yılında Once Caldas

Gerardo Ortiz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gerardo Ortiz şuan Once Caldas takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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