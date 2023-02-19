Edgard Camargo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edgard Camargo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edgard Camargo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edgard Camargo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edgard Camargo 4 Ocak 2002 tarihinde Santa Marta şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Edgard Enrique Camargo Rodríguez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edgard Camargo Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TOP yapmaktadır. Edgard Camargo, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Cali futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Cali takımına 1 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Edgard Camargo'nin Deportivo Cali ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Edgard Camargo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Edgard Camargo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Edgard Camargo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edgard Camargo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2022 yılında Deportivo Cali

Edgard Camargo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edgard Camargo şuan Deportivo Cali takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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