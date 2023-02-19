Juan Franco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Franco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Franco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Franco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Franco 2 Ocak 2002 tarihinde Cali şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Juan Esteban Franco Caicedo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Franco Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Juan Franco, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Cali futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Cali takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Juan Franco'nin Deportivo Cali ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Franco Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Franco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Franco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Franco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Deportivo Cali

Juan Franco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Franco şuan Deportivo Cali takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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