Kevin Riascos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Riascos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Riascos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Riascos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Riascos 21 Haziran 1995 tarihinde Bogotá şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Kevin Stuar Riascos Segura şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Riascos Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Carlos Ceballos agualimpia yapmaktadır. Kevin Riascos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Cali futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Cali takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kevin Riascos'nin Deportivo Cali ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Kevin Riascos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Riascos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kevin Riascos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Riascos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Uniautónoma

1 Ocak 2016 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2017 yılında Barranquilla FC

1 Ocak 2018 yılında FC Arizona

1 Temmuz 2018 yılında Golden State

1 Temmuz 2019 yılında Jaguares FC

1 Ocak 2021 yılında Patriotas

19 Mart 2021 yılında Charlotte Ind.

8 Ocak 2022 yılında Deportivo Pasto

1 Ocak 2023 yılında Deportivo Cali

Kevin Riascos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Riascos şuan Deportivo Cali takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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