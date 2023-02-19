Rafael Bustamante kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafael Bustamante Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rafael Bustamante adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rafael Bustamante Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rafael Bustamante 2 Ekim 1999 tarihinde Ciénaga şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Rafael Guillermo Bustamante Cantillo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rafael Bustamante Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DMSo yapmaktadır. Rafael Bustamante, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Cali futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Cali takımına - tarihinde katılmıştır. Rafael Bustamante'nin Deportivo Cali ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rafael Bustamante Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rafael Bustamante isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rafael Bustamante Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rafael Bustamante futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Fortaleza CEIF

31 Aralık 2020 yılında Deportivo Cali

1 Ocak 2021 yılında Bogotá FC

30 Haziran 2021 yılında Deportivo Cali

1 Temmuz 2021 yılında Tauro FC

31 Aralık 2021 yılında Deportivo Cali

14 Ocak 2022 yılında Jaguares FC

31 Aralık 2022 yılında Deportivo Cali

Rafael Bustamante Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rafael Bustamante şuan Deportivo Cali takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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