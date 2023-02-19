Kevin Saucedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Saucedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Saucedo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Saucedo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Saucedo 28 Şubat 2000 tarihinde Quibdo şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Kevin Saucedo Mosquera şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Saucedo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Kevin Saucedo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Cali futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Cali takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kevin Saucedo'nin Deportivo Cali ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kevin Saucedo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Saucedo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kevin Saucedo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Saucedo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Real Monarchs

24 Ocak 2022 yılında Botafogo-SP

2 Ekim 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2023 yılında Deportivo Cali

Kevin Saucedo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Saucedo şuan Deportivo Cali takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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