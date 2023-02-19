Kevin Viveros kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Viveros Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Viveros adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Viveros Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Viveros 4 Nisan 2000 tarihinde Buenaventura şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Kevin Stiven Viveros Rodallega şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Viveros Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Prestige Sports Management yapmaktadır. Kevin Viveros, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Cali futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Cali takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kevin Viveros'nin Deportivo Cali ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Kevin Viveros Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Viveros isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kevin Viveros Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Viveros futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

16 Ocak 2022 yılında Carabobo FC

1 Ocak 2023 yılında Deportivo Cali

31 Aralık 2023 yılında Carabobo FC

Kevin Viveros Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Viveros şuan Deportivo Cali takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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