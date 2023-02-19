Kevin Dawson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Dawson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Dawson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Dawson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Dawson 8 Şubat 1992 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Kevin Emiliano Dawson Blanco şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Dawson Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kevin Dawson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Cali futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Cali takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kevin Dawson'nin Deportivo Cali ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kevin Dawson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/kevindaw1992

http://instagram.com/kevin_12_dawson/

Kevin Dawson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Dawson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Kevin Dawson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Dawson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Eylül 2011 yılında Plaza Colonia

6 Ocak 2017 yılında Peñarol

31 Aralık 2017 yılında Plaza Colonia

1 Ocak 2018 yılında Peñarol

1 Ocak 2023 yılında Deportivo Cali

31 Aralık 2023 yılında Peñarol

Kevin Dawson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Dawson şuan Deportivo Cali takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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