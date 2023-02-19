Gian Cabezas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gian Cabezas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gian Cabezas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gian Cabezas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gian Cabezas 1 Ocak 2003 tarihinde Santiago de Cali şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Gian Franco Cabezas Rodríguez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gian Cabezas Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gian Cabezas, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Cali futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Cali takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Gian Cabezas'nin Deportivo Cali ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gian Cabezas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gian Cabezas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gian Cabezas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gian Cabezas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Deportivo Cali

Gian Cabezas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gian Cabezas şuan Deportivo Cali takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Gian Cabezas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kolombiya U20 takımında 13 numaralı formasıyla 3 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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